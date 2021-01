Momento: três ex-leões no empate

Minuto 61. O Rio Ave entrou determinado na segunda parte em forçar uma entrada na área de Adán pela zona central e tanto forçou que acabou por escancarar as portas da baliza pelos pés de três jogadores que conheciam bem os terrenos que estavam a pisar. Francisco Geraldes roubou uma bola a João Mário, abriu na direita para a entrada de Carlos Mané que, perante a saída de Adán, serviu Dala para o empate. Nenhum dos três festejou, Dala até pediu desculpa, mas o empate estava feito.

Figura: Francisco Geraldes

Um grande regresso a Alvalade, agora já sem vínculo ao Sporting. Apareceu mais no segundo tempo, até pedir para sair, mas já na primeira parte tinha mostrado bons pormenores e até teve uma oportunidade soberana para abrir o marcador quando ganhou uma bola na zona de construção do Sporting e. sem apoio, invadiu a área, mas acabou desarmado por Coates no momento do remate. Cresceu na segunda parte e com ele toda a equipa, tirando proveito do desacerto entre Palhinha e João Mário na zona central, para lançar Mané e Dala para as costas da defesa leonina. Foi assim que surgiu o golo do empate e outros lances que colocaram a sua antiga equipa em sentido. Acabou por pedir para sair, esgotado pelos muitos minutos que acumulou nos últimos jogos.

Outros destaques:

Pedro Gonçalves

Voltou aos golos, mas continua longe do nível exibicional que mostrou nos primeiros meses da Liga. Esteve sempre muito em jogo, sobre a direita, em constantes combinações com Porro, mas raramente foi um elemento desequilibrador como já chegou a ser esta época. No lance do golo, apareceu no sitio certo para encostar.

Gelson Dala

Esteve desenquadrado na primeira parte, muito recuado, ajudando mais a defender do que propriamente no ataque, mas regressou transfigurado para o segundo tempo, passando a ser uma seta apontada à área do Sporting, arrancando na vertical, lançado por Geraldes, pelas alas ou mesmo pela zona central transformando a defesa do Sporting num reboliço. Marcou o golo do empate e teve mais uma oportunidade para voltar a marcar.

Aderlan Santos

Grande exibição, com evidente destaque para um corte monumental a um lance de golo protagonizado por Tiago Tomás, mas além desse lance, ganhou muitas bolas que o Sporting procurou bombear para a sua área, sobretudo nos instantes finais do jogo.

Pedro Porro

Continua a ser o jogador em melhor forma do Sporting, sempre muito ativo no flanco direito, mesmo com o Rio ave a jogar com dois laterais – Pedro Amaral e Fábio Coentrão – naquele flanco. Levou a equipa para a frente, deu profundidade ao jogo, mas cruzou quase sempre com demasiada força. Mesmo no lance do golo, o seu cruzamento atravessou toda a área e acabou por chegar a Plata que acabou por fazer a assistência para Pedro Gonçalves.

Fábio Coentrão

Ganhou minutos e ritmo de competição no jogo da Taça frente ao Estoril e esta noite voltou a ser titular com a missão de ajudar Pedro Amaral a estancar o jogo de Porro e Pedro Gonçalves. Jogou mais por dentro do que o seu companheiro, como um segundo tampão, quando Porro passava o primeiro obstáculo. Ficou cedo condicionado com um amarelo por ter cortado uma bola com a mão e já não tem o pulmão que tinha para subir até ao lado contrário, mas ainda foi lá espreitar no melhor momento do Rio Ave.

Guga

Ainda há poucos dias estava no Famalicão, chegou a Vila do Conde há pouco mais de 24 horas e foi atirado aos leões. Foi titular num jogo em que certamente ainda não conhece o nome de todos os companheiros, mas fez um jogo competente e foi determinante a manter o equilíbrio num meio-campo em que a equipa de Pedro Cunha apresentava muitas lacunas, com as saídas que se verificaram nos últimos dias.