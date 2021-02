A Secção não profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol comunicou nesta sexta-feira ter instaurado um processo disciplinar ao presidente do FC Porto, Pinto da Costa, após queixa apresentada pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF).

O processo, de acordo com aquilo que se lê no comunicado, está relacionado com «declarações proferidas a órgãos de comunicação social» e será avaliada pela Comissão de Instrução Disciplinar da FPF.

Na mesma nota, lê-se ainda que também o diretor de informação dos dragões, Francisco J. Marques, foi alvo de processo disciplinar, neste caso, «na sequência de participação disciplinar apresentada pelo Conselho de Arbitragem da FPF», também devido a declarações proferidas à comunicação social.