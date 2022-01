O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, foi suspenso por 150 dias e ainda condenado a pagar uma multa de 30.600 euros na sequência de uma participação do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

Em causa estão as declarações do responsável pela comunicação do FC Porto a seguir ao jogo com o Moreirense da época passada, disputado a 26 de abril de 2021, com criticas à arbitragem de Hugo Miguel que expulsou Sérgio Conceição.

O jogo, relativo à 29.ª jornada da Liga 2020/21, acabou com um empate 1-1, com Taremi a restabelecer o empate na marcação de uma grande penalidade aos 86 minutos.