FIGURA: Francisco Trincão

Um belo golo e uma assistência na melhor vitória do Sporting fora de Alvalade esta época, igualando os 4-0 do jogo ante o Midtjylland na Dinamarca. Duas ações semelhantes nos golos em que esteve diretamente envolvido, ao receber em rotação perante Maracás, primeiro para servir Nuno Santos no 2-0 e depois para bater Marafona no terceiro golo. Contributo importante para um triunfo seguro e expressivo.

MOMENTO: o grande golo de Nuno Santos (33m)

O Sporting já vinha controlando o jogo depois do autogolo num lance para esquecer do Paços e encaminhou o triunfo com um grande golo de Nuno Santos, que recebeu de Trincão e, com espaço para a finalização, viu o adiantamento de Marafona e fez um chapéu perfeito ao guardião do Paços.

OUTROS DESTAQUES

Nuno Santos: deu muita profundidade ao ataque do Sporting, numa noite marcada pelo grande golo que dobrou a vantagem dos leões ainda na primeira parte.

Chermiti: entrou aos 81 minutos e aproveitou da melhor forma o pouco tempo de jogo para dar rótulo de goleada ao triunfo do Sporting, com o 4-0 já em tempo de compensação. Terceiro golo na época, depois de ter marcado em jogos consecutivos a FC Porto e a Rio Ave em fevereiro.

Morita: foi recebendo indicações de Amorim ao longo do jogo para dar mais apoio junto a Ugarte e acabou por ser importante na saída de bola do Sporting pelo meio.

Holsgrove: de regresso à equipa após castigo, foi combativo no meio-campo, muitas ações ofensivas e defensivas do Paços passaram por ele, em paralelo com a ligação entre setores. Ainda assim, tudo isso numa noite difícil para a equipa de César Peixoto.

Gonçalo Inácio: exibição segura no centro da defesa, a não permitir grandes espaços e oportunidades para que o Paços atacasse com mais perigo a baliza de Adán.

Pedro Gonçalves: teve oportunidade para isso, mas faltou-lhe o golo, numa noite em que teve uma boa assistência para Trincão fazer o terceiro dos leões.

Arthur Gomes: tal como Chermiti, aproveitou a entrada já na reta final do jogo, imprimiu velocidade ao ataque dos leões, esteve perto de marcar num remate à malha lateral, mas acabou a assistir o jovem avançado para o último tento da equipa visitante.