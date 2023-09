Declarações do treinador-adjunto do Sporting de Braga, Franclim Carvalho, à SportTV, após o empate ante o Sporting (1-1), em jogo da 4.ª jornada da I Liga. O treinador principal, Artur Jorge, foi expulso na segunda parte:

«Foi um jogo equilibrado, estes jogos definem-se sempre pelo detalhe, sofremos golo numa situação que trabalhámos.»

«Reagimos bem, criámos oportunidades na primeira parte e, na segunda parte, acho que controlámos o jogo completamente. Tentámos mexer à procura de mais, marcámos golo, depois metemos o João e o Rony, tirámos o Abel e o Ricardo, também para refrescar e tentar continuar em cima do adversário. Parece-me um resultado justo.»

«Muito mérito, para mim chegou com mérito [ndr: ao golo do empate] e com demérito ao intervalo a perder.»