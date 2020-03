Com o campeonato interrompido devido à pandemia do novo coronavírus, os jogadores das equipas da Liga têm treinado em casa e permanecem em isolamento social. Franco Cervi contou como passada os seus dias e revelou que nem tem necessidade de sair para ir ao supermercado, visto que o Benfica entrega comida em casa dos jogadores.



«Vamos ficar 14 dias de quarentena. Saímos apenas para passear um pouco. Os supermercados são complicados, há muito contacto e é perigoso. O clube traz-nos comida para não termos de lá ir», explicou, em entrevista à ESPN.



O extremo dos encarnados mostrou-se preocupado pela situação que se vive na Argentina. A Superliga local, lembre-se, ainda não foi suspensa e continua a decorrer sem público nos estádios.



«A situação está muito pior em Itália e Espanha. Aqui está a agravar-se, mas Portugal precaveu-se e tomou as medidas necessárias rapidamente. Estou a acompanhar o que se está a passar na Argentina e estou preocupado porque tenho aí família e amigos», confessou.