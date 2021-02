Luís Neto, central do Sporting, foi punido com um jogo de suspensão por ter completado uma série de cartões amarelos no dérbi com o Benfica.

O defesa leonino falha assim a visita ao Marítimo, em jogo da 17.ª jornada marcado para a próxima sexta-feira.

Para além de Luís Neto, outros sete jogadores foram punidos com um jogo de suspensão por completarem uma série de cartões amarelos.

Um deles é Fransérgio, que falha assim a receção do Sp. Braga ao Portimonense, marcada já para quinta-feira. A formação algarvia tem duas baixas pelo mesmo motivo: Maurício Antônio e Willyan Rocha.

O Boavista está privado de Chidozie e Paulinho para a receção ao Gil Vicente.

O Tondela não terá Enzo Martínez e Bebeto em Paços de Ferreira.