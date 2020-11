O Conselho de Disciplina Federação Portuguesa de Futebol considerou improcedente o recurso do Sp. Braga, confirmando o castigo de três jogos a David Carmo, aliás, como já tinha acontecido, na véspera, em relação ao castigo de Fransérgio.

O defesa central foi expulso no dérbi minhoto com o Vitória de Guimarães, na quinta jornada da Liga [triunfo dos bracarenses por 1-0], e foi punido pelo CD com três jogos, dois pelos desacatos entre os jogadores e um pela entrada faltosa sobre o adversário.

O Sp. Braga recurreu dos dois jogos, aceitando o castigo de uma partida pela falta cometida pelo central.

Contudo, o CD da FPF julgou «improcedente» o recurso dos arsenalistas e confirmou a decisão disciplinar recorrida.

No sábado, o mesmo órgão já tinha confirmado a pena de Fransérgio (três jogos de suspensão), também ele expulso no dérbi minhoto.

Ambos os jogadores falham o jogo deste domingo, na receção ao Famalicão, bem como o Benfica, no Estádio da Luz, e com o Trofense, na Trofa, da terceira eliminatória da Taça de Portugal.