O Conselho de Disciplina da FPF instaurou um processo disciplinar a Frederico Varandas.

Na origem do procedimento do organismo disciplinar esteve uma participação disciplinar apresentada pela SAD do FC Porto após declarações do presidente do Sporting a seguir ao jogo entre os leões e o V. Guimarães a 23 de dezembro de 2025.

Recorde-se que após a partida da Liga, que os leões venceram por 4-1, o dirigente acusou em concreto o FC Porto e o Benfica de terem estratégias e comunicação de «histeria, de terrorismo e de ruído», isto na sequência de comunicados emitidos após o Santa Clara-Sporting (Taça de Portugal), jogo que os leões venceram no prolongamento após terem chegado ao empate já em tempo de compensação com um penálti que Varandas reconheceria, também nessas declarações aos jornalistas, não ter existido.

O presidente do Sporting mencionou ainda o passado no qual disse que a arbitragem e o futebol português foram controlados por FC Porto e Benfica. «Durante décadas a arbitragem não era independente. Tinha um dono: FC Porto e Benfica. Durante décadas e com nomes: Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira. Eu tenho 46 anos e crescemos assim. (...) Desde que Fontelas Gomes, o anterior presidente do Conselho de Arbitragem e, hoje, Luciano Gonçalves que a arbitragem é livre: não tem dono. Sou presidente do Sporting e garanto que a arbitragem não tem dono. (...) Lembram-se do que foi a arbitragem nos anos 90, 2000, 2015, 2017? E os paraquedistas que chegaram agora dizem que isto atingiu um nível insustentável. Insustentáveis foram 40 anos de fruta, 40 anos de reuniões de presidentes entre Luís Filipe Vieira e Pinto da Costa a escolherem quem vai ser o presidente da Liga e da Federação. Quarenta anos de escutas a dizer-se quem vai ser o árbitro para um determinado jogo, 40 anos de missas, de padres, de agentes de futebol a comprar jogadores para perderem jogos. Isso é que é insustentável», disse o dirigente dos leões.

Veja aqui as declarações de Frederico Varandas na íntegra: