O Sporting assinalou o regresso de Peter Schmeichel a Alvalade, onde esteve a assistir ao Leipzig-Atlético de Madrid, e partilhou uma fotografia do antigo guarda-redes. Na publicação dos leões vê-se o dinamarquês com uma camisola do clube na qual se lê «Eu Sou» na parte frontal, o slogan de uma campanha do clube para criar interação com os sócios.



O próprio Peter Schmeichel demarcou-se, no entanto, desta campanha do atual Sporting e partilhou a fotografia nas suas contas das redes sociais, acrescentando a hashtag «Team Benedito» à mensagem «Eu Sou». Lembre-se que o antigo campeão europeu pela Dinamarca fazia parte da lista de João Benedito, candidato às eleições do emblema verde e branco.