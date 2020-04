Os jogadores do Sporting chegaram este sábado a um acordo com a SAD leonina quanto a um corte de 40 por cento dos respetivos salários.

Uma medida que, segundo o Maisfutebol apurou, será aplicada já neste mês de abril e que, depois, prolonga-se para os meses de maio e junho, mas sujeita a revisão caso hajam alterações ao atual contexto imposto pela pandemia da covid-19.

Por exemplo, caso a competição seja retomada nos próximos meses, 20 por cento do salário será restituído. Sendo que dez serão pagos até ao final deste ano de 2020 e os restantes dez por cento serão até ao final de 2021.

O acordo resultou de um diálogo pacífico entre as partes e contaram com a participação do Sindicato de Jogadores com o objetivo de minimizar os efeitos negativos da pandemia, que provocou a suspensão dos campeonatos profissionais, a 12 de março.