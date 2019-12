Frederico Varandas reagiu com veemência aos insultos dirigidos aos jogadores do Sporting, no domingo, à chegada ao hotel em Ponta Delgada, na véspera do jogo com o Santa Clara, com claras referências ao ataque de Alcochete. O presidente do Sporting fala num «episódio chocante» e qualificou o grupo de adeptos como «escumalha» que só está interessada que o «tempo volte para trás».

«Alcochete sempre»: Sporting recebido com insultos nos Açores

«Tivemos um episódio grave, mais do que grave, chocante. As pessoas que fizeram aquilo têm um nome. Neste país há medo de chamar as coisas pelo nome. Mas os que fizeram aquilo são uma escumalha que não tem mais lugar no Sporting. Uma escumalha que quer que o Sporting perca sempre e que o tempo volte para trás», começou por referir o líder dos leões nos Açores.

O dirigente recordou que o episódio negro na academia está ainda bem presente, tanto no plantel, como no clube. «Alcochete foi só há ano e meio, mas ainda está muito presente, não só no clube, mas também nos atletas. A mim custou-me ver o que Mathieu dizer o que disse. Custou-me ouvir um jogador como o Ristovski dizer que tem medo que se um jogo correr menos bem isto possa voltar a acontecer. Eles só querem uma coisa: que o Sporting perca», prosseguiu.

Um episódio com danos desportivos, mas também materiais. «O ataque não está só na cabeça dos jogadores, está também no clube. Nesse dia o Sporting, que já estava com a corda na garganta, perdeu cinco dos jogadores mais valiosos do plantel e dezenas e dezenas de milhões de euros. Este desastre mataria muitos clubes. Ainda hoje estamos frágeis a reerguermo-nos do que nos aconteceu», acrescentou.

Frederico Varandas apelou ainda à intervenção do Estado para evitar que situações destas voltem a acontecer. «Se um de nós for para um lugar público ofender, incentivar à violência ou incentivar ao odio, é um crime público. Não acreditamos que adeptos encapuçados possam estar acima da lei. Não é um problema exclusivo do Sporting, é de toda a sociedade. Se o Sporting tiver de enfrentar este problema sozinho, vai fazê-lo. O Sporting não vai ajoelhar-se perante esta escumalha», referiu ainda o presidente dos leões.