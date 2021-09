O Estádio da Madeira foi esta sexta-feira novamente apresentado à Liga como alternativa pelo Marítimo, que tem o seu recinto interditado devido às condições do relvado, tendo recebido notas negativas nos primeiros dois jogos para a Liga.

No entanto, fonte oficial do clube verde-rubro confirmou que o clube acredita que poderá receber o Moreirense, no dia 1 de outubro, no Estádio dos Barreiros, por considerar que o relvado já reúne as condições necessárias. Para segunda-feira, está marcada nova vistoria da Liga ao ‘tapete’ do estádio.

Devido à interdição imposta, o clube do Funchal já teve de recorrer ao estádio do rival local, o Nacional, para receber o Arouca, em encontro da quinta jornada do campeonato.