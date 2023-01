15.032 espectadores assistiram na Luz ao dérbi de futebol feminino entre Benfica e Sporting.



Este foi, de resto, o jogo de futebol feminino com maior assistência em Portugal, superando o anterior de 2022 que registou na altura 14.221 adeptos nas bancadas.



Um número bastante interessante e que prova o crescimento do futebol feminino em Portugal. Para se ter ideia do que se viveu no estádio da Luz no passado fim de semana, apenas mais seis jogos de um total de 56 das competições profissionais masculinas tiveram mais público no estádio. Veja tudo na galeria associada.



*Para amostra foram contabilizados apenas jogos da I e II Liga em 2023.