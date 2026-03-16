A Liga Portugal manifestou «grande satisfação» com os dados divulgados Ponto Nacional de Informação sobre Deporto (PNID), que revelou que o número de ocorrências registadas no futebol profissional caiu 37 por cento até ao princípio de janeiro, no final das primeiras voltas.

«Trata-se de um sinal encorajador, que demonstra o impacto desenvolvido de forma articulada com todo o ecossistema do desporto. A Liga Portugal felicita, por isso, todos aqueles que contribuem para que os estádios sejam espaços de celebração, paixão e respeito. O comportamento responsável da esmagadora maioria dos adeptos, aliado ao compromisso das Sociedades Desportivas, ao profissionalismo dos agentes desportivos e à ação permanente das forças de segurança e autoridades competentes, tem sido determinante para esta evolução positiva», lê-se.

Reinaldo Teixeira, presidente da Liga, sublinhou o caminho que está a ser seguido, mas deixou um apelo: «Este resultado deve ser entendido como um passo relevante num percurso que exige continuidade e vigilância permanente. O objetivo é claro: garantir que os estádios permanecem espaços de festa, respeito e partilha, onde a paixão pelo futebol se vive de forma positiva e em segurança para todos», disse, citado pela Liga.