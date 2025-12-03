A participação apresentada pela SAD do FC Porto contra o árbitro Fábio Veríssimo, no seguimento da polémica no jogo com o Sp. Braga para a Liga, originou a instauração de um processo de inquérito, informou o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol em comunicado.

No documento, é explicado que a decisão visa o «apuramento da relevância disciplinar de factualidade participada pela Futebol Clube do Porto – Futebol SAD».

O caso remonta ao início do mês de novembro, quando os dragões receberam, e venceram por 2-1, o Sp. Braga para a 10.ª jornada da Liga.

Após o encontro, Fábio Veríssimo denunciou uma tentativa de pressão por parte do FC Porto, que respondeu com uma participação contra o árbitro por alegadas «ameaças» a elementos do clube portista «com expulsões e outras formas de intimidação» na partida em Arouca, no final do mês de setembro.