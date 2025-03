Martín Anselmi, treinador do FC Porto, na flash interview da Sport TV que se seguiu ao triunfo dos dragões diante do AVS SAD (2-0), para a Liga:

(melhor exibição do FC Porto desde que assumiu a equipa?) «Acho que sim, foi a melhor exibição. Pudemos demonstrar a nossa forma de jogar por muito mais tempo no campo, sempre pensando na baliza adversária, mas com a calma necessária para encontrarmos as vantagens na hora de atacar. Na segunda parte, quando ficámos com mais um jogador, tivemos alguns desajustes, mas quando corrigimos isso voltámos a criar situações de golo. Em termos gerais, foi o jogo mais completo. Disse que era uma namorada muito difícil… Ainda não (está conquistada). Temos de continuar a trabalhar».

(Eustáquio a central e depois como médio) «Em alguns momentos queríamos construir com três, noutros com dois (no corredor central). Fica para vocês analisarem, porque se continuar a falar da nossa maneira de jogar os adversários começam a perceber o que fazemos. Mas ficou à vista o que tentámos fazer com Stephen (Eustáquio). Depois, com mais um jogador, não havia necessidade de continuar a construir com três».

(FC Porto com mais volume ofensivo) «Hoje, tivemos a calma suficiente para não entrar em desespero e ir trabalhando o resultado. Conseguimos defender com bola e isso também demonstra essa tranquilidade e a valentia dos jogadores, que insistem em querer ser melhores».

(regressos de Pepê e Rodrigo Mora) «Fizemos um teste a dois dias do jogo e estava tudo bem. Quisemos fazer uma ressonância no dia seguinte, para nos certificarmos de que a lesão tinha cicatrizado. Eles foram corajosos, sabiam do risco que corriam por jogar, mas também que a equipa está acima de tudo».

(Samu voltou a não marcar) «Tem a alegria de ir representar o seu país. Hoje, apesar de não ter marcado, fez o melhor jogo desde que cheguei ao Porto. Foi completíssimo, na hora de recuperar, de jogar, generoso na forma como se associou aos companheiros, gerando muitas faltas e alguns amarelos. Enquanto tivermos este Samu, os golos vão acabar por acontecer».