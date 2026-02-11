Richard Ríos e Alexander Bah cumpriram mais uma etapa no plano de recuperação às respetivas lesões, passando para um quadro de «integração progressiva no treino», de acordo com a informação partilhada pelo Benfica.

A dupla foi vista, esta quarta-feira, no relvado do Benfica Campus durante mais uma sessão de treino com vista à visita aos Açores, na próxima sexta-feira (18h30), para defrontar o Santa Clara, no jogo que abre a 22.ª jornada da Liga.

Richard Ríos lesionou-se no ombro direito durante o jogo com o FC Porto, para a Taça de Portugal, em meados de janeiro.

Já Alexander Bah não joga há mais de um ano, após ter sofrido uma rutura completa do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo numa partida frente ao Moreirense, problema que o obrigou a ser operado em julho do ano passado.

Na quinta-feira (10h30), José Mourinho, treinador do Benfica, antevê a partida com o Santa Clara em exclusivo à BTV.