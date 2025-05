Bruno Lage, treinador do Benfica, no final do jogo com o Sp. Braga (1-1), em declarações à Sport TV:

(jogo) «Queríamos vencer o campeonato e tínhamos de vencer o nosso jogo. Não conseguimos, mas mantenho o orgulho que tenho nos meus jogadores. Lamentamos o facto de não termos conseguido oferecer o título aos nossos adeptos, que foram incansáveis. É uma dor forte. Sei o que representa ter o campeonato para os adeptos. Assumo a responsabilidade de não termos conseguido esse feito, mas por muito que isso custe, neste momento temos de continuar unidos e de recuperar o mais rápido possível, porque temos um troféu para disputar já no próximo domingo».

(sentiu a equipa intranquila?) «Tivemos uma boa entrada no jogo, com duas boas oportunidades, pelo Barreiro e o Pavlidis. O Braga, sem ter feito nada, tem o penálti, numa boa decisão do VAR ao chamar o árbitro para ir analisar e tomar a decisão que achasse mais correta. O jogo fica confortável para o Braga, em transições. Tentámos ajustar ao intervalo e com as alterações que fomos fazendo. Chegámos com grande mérito ao empate, criámos mais uma ou outra situação para fazer golo, mas o mais importante foi a forma como a equipa se entregou. São oito meses e meio de enorme trabalho, eles foram sempre a jogo com as nossas ideias».

(Sporting é campeão justo?) «Tenho de dar os parabéns ao Sporting, que venceu. Falaremos dele na conferência do jogo da Taça».

(jogadores cabisbaixos) «Momento de fraqueza nenhum. É natural. Os jogadores entregaram-se durante quase 100 minutos, com este calor tremendo. Toda a gente trabalhou. A jogar a esta temperatura, seja a ganhar ou a perder, normalmente os jogadores caem no chão quando ouvem o apito. Fui levantar os jogadores, é o que temos de fazer. Já o fizemos em janeiro, quando depois de um resultado menos positivo com o Braga tivemos dois jogos muito importantes para a Taça da Liga. É o que temos de voltar a fazer».