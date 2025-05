Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, no final do jogo com o Benfica (1-1), em declarações à flash interview da Sport TV:

(jogo) «Desde janeiro, ganhámos na Luz e aqui ao FC Porto, empatámos em Alvalade e hoje com o Benfica, num jogo muito bom, aberto, com oportunidades para ambos os lados. Poderíamos ter ganho o jogo, mesmo a jogar com dez. Fica uma tarde "à Braga", com a equipa a dar o máximo dentro do campo, a fazer um jogo com qualidade, e os adeptos a vibrarem fora do campo, a apoiarem a equipa do início ao fim. É um bom mote para o futuro. As bases estão cimentadas para o Sp. Braga poder chegar mais acima».

(balanço da época) «Quando fazemos um rescaldo, ficam os resultados e a classificação. Obviamente, temos de fazer a nossa análise. Já a fiz antes do jogo. Acho que a primeira parte da época foi muito conjuntural. Aceitei o convite por ser o Sp. Braga, não o iria aceitar se não fosse o meu amor ao clube e por ser o presidente que é. Foi um risco tremendo. Três dias depois, jogámos a permanência nas competições europeias, e se o Braga não tivesse vencido o Servette na Suíça iríamos ter um problema muito grande à priori. Sabia também que ia ser um desafio muito difícil. Fomos tentando levar o barco a bom porto. Fomos andando nas competições todas e, a partir de janeiro, houve a possibilidade de colocarmos a nossa impressão digital na equipa, conjuntamente com o presidente António Salvador, que tem um conhecimento profundo de todos os jogadores. Começámos a ter mais treinos aquisitivos, porque começámos a jogar mais vezes uma vez por semana, e a equipa fez uma segunda parte de temporada excelente, dentro do ADN do Sp. Braga, com futebol positivo, aquele futebol que aprendi com o Carlos Batista, quando tinha 15 ou 16 anos. Fica o sabor amargo de não termos conseguido o terceiro lugar, porque tínhamos a sensação de que poderíamos o ter conseguido, mas fica a consciência tranquila e o orgulho de termos feito um grande trabalho, tendo em conta as dificuldades que encontrámos».

(Sporting é campeão justo?) «Antes de mais, parabéns ao Sporting. Um abraço também ao árbitro auxiliar, Felisberto, que fez hoje o seu último jogo, e outro para o Nuno Manso. O Sporting foi um justo campeão porque ganhou. Mas por ter sido campeão, o Bruno Lage e a sua equipa técnica não deixam de ser extremamente competentes. Fez um excelente trabalho. Quando se discute um título até à última, o mérito vai para os campeões - parabéns ao Rui Borges e ao Sporting - mas também ao Bruno e ao Benfica por terem ido até à última pinga de suor».