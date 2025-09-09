Liga
Guillem Molina, defesa espanhol que integra o plantel do AVS, fraturou o perónio da perna esquerda e será operado na próxima quinta-feira, segundo informou o clube minhoto.
Contratado, este verão, ao Ibiza, o lateral-direito, de 25 anos, foi titular em três das primeiras quatro jornadas da Liga.
Com contrato até 2027, Molina iniciará, após a intervenção cirúrgica, um longo período de recuperação.
No regresso da Liga, após a pausa para as seleções, o AVS visita o Estádio Coimbra da Mota da defrontar o Estoril, no próximo sábado (15h30).
Estamos contigo, Molina 💪— AFS Vila das Aves (@afs_viladasaves) September 9, 2025
ℹ️ Informação clínica em https://t.co/VhQqsE1NpU #AVilaEmPrimeiro pic.twitter.com/yJBRvWOwlb
