Está dado o pontapé de saída na temporada 2025/2026 do Famalicão. Os atletas da equipa minhota submeteram-se à habitual bateria de exames médicos, esta terça-feira, com os testes de ordem física a prolongarem-se até quarta-feira.

No arranque da nova época foram notadas as ausências dos internacionais sub-21 Gustavo Sá, Rodrigo Pinheiro, Mathias de Amorim e Otso Liimatta, esperados apenas no dia 10 de julho.

Já Ibrahima Ba e Lazar Carević, que também faltaram à primeira chamada no Famalicão, devem integrar os trabalhos já esta quarta-feira.

'𝗦𝗼𝗳𝗿𝗲𝗿' 𝗮𝗴𝗼𝗿𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗴𝗮𝗻𝗵𝗮𝗿 𝗻𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 👊



ℹ️ Todas as informações relativas ao primeiro dia para consultar em https://t.co/3R5rj95LKn



⚪️🔵 #CapitulodeAmbicao #amordeperdicao pic.twitter.com/REdVk3Jo8A — Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) July 1, 2025

De resto, “picaram o ponto” Ivan Zlobin, Gabriel Cabral, Hugo Cunha, Justin de Haas, Léo Realpe, Rafa Soares, Tom van de Looi, Mirko Topić, Otar Mamageishvili, Rodrigo Ribeiro, Rochinha, Gil Dias, Sorriso, Óscar Aranda, Simon Elisor e Yassir Zabiri.

A estes juntaram-se os sub-23 Victor Thiago, Léo, Dudu, Martim Almeida, Lucho, Miguel Galeano, Mattheus Mattara e Jonas.

Sob o comando de Hugo Oliveira, o Famalicão terminou a última edição da Liga portuguesa num tranquilo sétimo lugar.