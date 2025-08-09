O FC Porto visita a casa do Gil Vicente, no próximo dia 18 de agosto (20:15), para a segunda jornada da Liga, e os seus adeptos vão ter desembolsar 31 euros por cada bilhete que adquirirem para a zona do estádio que lhes está reservada.

Curiosamente, esse valor é superior ao praticado pelo clube minhoto em bilhetes de época para os seus associados, localizados na bancada nascente.

O FC Porto, que tem direito a cinco por cento da lotação do Estádio Municipal de Barcelos, inicia a venda de bilhetes para o encontro na próxima segunda-feira.

Para lá desses, haverá ingressos disponíveis para adeptos que não sejam sócios do Gil Vicente, cujo preço varia entre os 50 e os 60 euros.

Antes, as duas equipas vão estrear-se na edição 2025/2026 da Liga. Os minhotos defrontam, este sábado (15:30), o Nacional, enquanto o FC Porto recebe o Vitória, na segunda-feira (20:45).