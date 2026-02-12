Liga
FC Porto destaca dedicatória de Alarcón a Samu
Avançado espanhol, cedido ao Utrecht, desejou as melhores ao antigo companheiro de equipa
O FC Porto destacou, nas redes sociais, a dedicatória de Ángel Alarcón a Samu, que se lesionou com gravidade no Clássico com o Sporting.
«Mucha fuerza Samu», escreveu Alarcón na camisola que trazia por baixo do equipamento do Utrecht, clube pelo qual se estreou a marcar na passada quarta-feira.
Ángel Alarcón 🤝 Samu 💙 pic.twitter.com/u5ize5Cn95— FC Porto (@FCPorto) February 12, 2026
O extremo espanhol, de 21 anos, abriu caminho ao triunfo do Utrecht na casa do NEC (3-1), em jogo referente à 18.ª jornada da Liga dos Países Baixos.
Em janeiro, Alarcón foi cedido pelo FC Porto, até ao final da época, ao clube neerlandês, num negócio que não contempla qualquer opção de compra.
