O FC Porto destacou, nas redes sociais, a dedicatória de Ángel Alarcón a Samu, que se lesionou com gravidade no Clássico com o Sporting.

«Mucha fuerza Samu», escreveu Alarcón na camisola que trazia por baixo do equipamento do Utrecht, clube pelo qual se estreou a marcar na passada quarta-feira.

O extremo espanhol, de 21 anos, abriu caminho ao triunfo do Utrecht na casa do NEC (3-1), em jogo referente à 18.ª jornada da Liga dos Países Baixos.

Em janeiro, Alarcón foi cedido pelo FC Porto, até ao final da época, ao clube neerlandês, num negócio que não contempla qualquer opção de compra.

