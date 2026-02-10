No final do Clássico com o Sporting, Francesco Farioli, treinador do FC Porto, chegou a desejar que a lesão sofrida por Samu, perto do intervalo, «não fosse nada de sério», mas acabou por se confirmar o pior cenário para o internacional espanhol, de 21 anos, que deve desfalcar a equipa no que resta jogar esta época às custas de uma rutura no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Este é o segundo caso clínico de grande complexidade no ataque dos dragões, depois de Luuk de Jong ter sofrido, no jogo com o Estoril, uma lesão no joelho esquerdo que o deixou, logo em novembro, fora de combate para o que restava da temporada. Um infortúnio que também já tinha tocado, dois meses antes, ao defesa-central Nehuén Pérez, que continua a recuperar de uma rutura total do tendão de Aquiles.

Voltando ao ataque, a lesão sofrida pelo até aqui intocável Samu abre mais do que uma mera vaga no onze do FC Porto. É também uma questão de estatuto que está em causa. É que o espanhol ainda é, com larga distância para a concorrência, o maior goleador da equipa (20 golos em todas as provas), e esse é um perfil que custa a construir. A todos os níveis.

Sem Samu na equação, Farioli vai ter de encontrar um novo homem-golo. Mais do que isso até, tendo em conta o trabalho desenvolvido com o jovem espanhol para o tornar numa referência também nos momentos de construção dos ataques.

Na linha da frente para a sucessão estão Deniz Gül e Terem Moffi, mas o que vale cada um em números? O Maisfutebol responde a essa questão com a ajuda dos dados compilados pelo SofaScore, baseados nos jogos das ligas nacionais e da Liga Europa.

Deniz Gül poderá levar vantagem, nesta fase, por estar mais familiarizado com a ideias de Farioli para a posição de ponta de lança. O internacional turco leva três golos apontados, nos 23 jogos analisados, tendo participado em apenas sete por cento dos golos da equipa quando esteve em campo. É, de longe, o valor mais baixo dos três avançados em análise.

Ainda assim, supera o valor de golos esperados (2,1), tendo ainda somado cinco passes-chave e, em média, dois toques na bola na área adversária. Tudo isto em quase 600 minutos de utilização (760 se contabilizarmos os jogos da Taça de Portugal), alguns deles passados na ala esquerda do ataque.

Apesar de não jogar desde o final de novembro, quando entrou em litígio com o Nice, Terem Moffi chega ao Dragão com maior rodagem (785 minutos) do que Gül, mas com o mesmo número de golos apontados (3).

O internacional nigeriano teve participação em 24,1 por cento dos tentos do Nice (Samu chega aos 34,7 por cento neste campo) e é, dos três, o único com um total de golos marcados abaixo do esperado (4,27).

Em relação a Deniz Gül, Moffi apresenta números superiores nos passes-chave (6) e em médias como dribles bem-sucedidos (0,23), toques na bola (13) e na área contrária (2,77), e nas recuperações de bola (0,92) por jogo. Ainda assim, fica sempre muito longe do rendimento de Samu em todas as métricas em análise.

E a equipa B?

Francesco Farioli poderá ainda recorrer à equipa B dos dragões para tentar encontrar alternativas para a posição 9. Se tal acontecer, há um nome que salta imediatamente à vista: Leonardo Vonic.

Melhor marcador da equipa na II Liga, com quatro golos em 18 jogos, o internacional jovem pela Alemanha (sub-19) e pela Croácia (sub-20) é, atualmente, o avançado em melhor posição para subir um degrau na hierarquia portista.

Contratado a meio da época passada ao Rot-Weiss Essen, do terceiro escalão do futebol germânico, Vonic é um avançado possante e versátil, capaz de se integrar na construção e dar boa sequência aos lances ofensivos. Ainda no último fim de semana bisou no triunfo por 3-1 frente ao Académico de Viseu.

Desde que chegou ao Olival, marcou 11 golos em 30 jogos, tornando-se rapidamente num dos rostos das melhorias apresentadas pela equipa orientada por João Brandão a partir da segunda metade da temporada transata.

Com 22 anos, o futebol de Vonic pede outros palcos, mas ainda lhe falta rodagem de Liga. Tem contrato até 2028 com o FC Porto, com uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros.