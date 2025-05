Arrancou, esta manhã, no Olival, a preparação do jogo de despedida do FC Porto na atual edição da Liga, em que os dragões recebem o Nacional, no próximo sábado (18h00).

No boletim clínico dos portistas continuam a constar os nomes dos médios Vasco Sousa e Marko Grujic, lesionados de longa data, que prosseguem os respetivos planos de recuperação.

Para além destes, também Nehuén Pérez, castigado, falha a receção aos madeirenses.

Na derradeira jornada da Liga, ao FC Porto bastará pontuar para assegurar matematicamente o terceiro lugar, que ocupa atualmente, com três pontos de vantagem sobre o Sp. Braga.

O plantel comandado por Martín Anselmi regressa ao trabalho na manhã desta quarta-feira, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.