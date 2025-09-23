André Villas-Boas, presidente do FC Porto, abordou o tema do adiamento do jogo com o Arouca, da sétima jornada da Liga, em conversa com os jornalistas:

Posição do FC Porto pelo adiamento do jogo em Arouca

«Para o FC Porto, o que aconteceu é uma evidente quebra, ilegalidade e uma diferente interpretação do regulamento das competições. O FC Porto está a analisar a possibilidade de avançar com uma providência cautelar que pode, ou não, ter a eficácia de anular o jogo com o Arouca. Temos de ter em conta, também, que a imprevisibilidade da data da decisão do próprio Tribunal Arbitral do Desporto pode causar distúrbios na própria preparação do jogo com o Arouca, caso essa providência não tenha o resultado que o FC Porto quer que tenha. Tudo isto está a ser analisado».

«A nossa queixa formal à Liga avançou, sobre o que nos parece ser uma decisão que o presidente da Liga acabou por tomar e que, na nossa ótica, infringe os regulamentos. O FC Porto está pronto para qualquer adversário, em qualquer campo e em qualquer altura. Se tivermos de ir a jogo, iremos na máxima força».

«A distância curta entre jogos e o não respeitar das horas necessárias antes de um jogo europeu é algo que nos lesa e, evidentemente, o ranking de Portugal ao nível do coeficiente dos países da UEFA, onde se torna cada vez mais difícil ambicionar ao sexto lugar e temos o nosso sétimo lugar em risco. Tudo isto são considerações que a Liga deveria ter tido em conta, mas parece não as querer ter no caso do FC Porto. Não podemos deixar de registar e de apresentar queixa formal à Liga».

