O FC Porto ultimou a preparação do jogo frente ao Nacional, agendado para o próximo sábado, que marca o adeus à edição 2024/2025 da Liga portuguesa de futebol.

Com Vasco Sousa a fazer treino condicionado e Marko Grujic ainda limitado a tratamento e trabalho de ginásio, Martín Anselmi também não poderá contar com o castigado Nehuén Pérez, expulso frente ao Boavista, para o duelo com os madeirenses.

Com o terceiro lugar praticamente garantido, o FC Porto fecha, no sábado, o campeonato, mas não a temporada, uma vez que irá participar no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos da América, que arranca a 15 de junho.

FC Porto e Nacional defrontam-se, no Estádio do Dragão, a partir das 18:00 deste sábado, para a 34.ª jornada da Liga. Pode acompanhar a partida, ao minuto, através do Maisfutebol.