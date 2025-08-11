FIGURA: Samu (FC Porto)

Talvez acossado pela presença de Luuk de Jong no banco, o avançado espanhol assinou uma exibição muito interessante. Bisou, por entre algumas perdidas incríveis, e também procurou envolver-se em jogadas em zonas mais recuadas do terreno. Uma exibição que abre boas perspetivas para a nova época.

MOMENTO: a homenagem arrepiante a Jorge Costa (2m)

Antes do pontapé de saída, cumpriu-se o já esperado, mas nem por todos respeitado, minuto de silêncio em memória de Jorge Costa. Mais emocionante, porém, foi o que aconteceu ao minuto 2, quando o estádio irrompeu num momento de aplauso coletivo, em memória do antigo capitão portista, que fez tremer o Dragão. Foi muito bonito de ser ver. E sentir.

Outros destaques:

Pepê (FC Porto): se, há meio ano, a receção ao Vitória foi traumatizante, uma vez que se lesionou numa fase prematura do jogo, desta feita o avançado brasileiro viveu uma noite bem mais simpática frente aos vimaranenses. Abriu o marcador na conclusão de uma bela jogada de contra-ataque. Nunca se escondeu do jogo, ao qual procurou sempre dar um toque de classe.

Jan Bednarek (FC Porto): enquanto esteve em campo foi o patrão de uma defesa que ainda vai tremendo aqui e acolá. Imperial no desarme, fez valer o seu imponente físico para ganhar a maioria dos lances que disputou. Saiu, lesionado, ao minuto 65, agarrado à coxa, para desespero do Dragão, que minutos antes tinha visto Martim Fernandes ter tido o mesmo destino.

Alan Varela (FC Porto): omnipresente no meio-campo portista, foi um farol para a equipa nos momentos mais complexos. Ensaiou o remate num par de situações, mas foi nos equilíbrios que proporcionou à equipa que mais se evidenciou.

João Mendes (FC Porto): no regresso ao Dragão, agora com a camisola do Vitória, o lateral-esquerdo deu vida à sua ala, com subidas constantes no terreno e boa definição nas bolas paradas. É um daqueles defesas que parece nunca jogar mal, sensação que saiu reforçada esta noite.