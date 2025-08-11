Sem surpresa, Francesco Farioli vai arrancar a Liga com o mesmo 11 inicial com que abordou o jogo de apresentação com o Atlético de Madrid, na semana passada.

Um 11 que conta com quatro caras novas, relativamente à época anterior, não colocando nestas contas Gabri Veiga, que já disputou o Mundial de Clubes pelos portistas.

Assim, Alberto Costa, Jan Bednarek, Victor Froholdt e Borja Sainz são os reforços no primeiro 11 de Farioli em jogos oficiais.

No Vitória, Luís Pinto também aposta na equipa esperada, que integra os reforços Miguel Nóbrega e Oumar Camara.

ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa, Alberto Costa, Nehuén Pérez, Jan Bednarek, Martim Fernandes, Alan Varela, Victor Froholdt, Gabri Veiga, Pepê, Borja Sainz e Samu.

ONZE DO VITÓRIA: Charles, Miguel Maga, Toni Borevkovic, Miguel Nóbrega, Vando Félix, Tiago Silva, Tomás Handel, João Mendes, Oumar Camara, Nuno Santos e Gustavo Silva.

O FC Porto-Vitória arranca às 20:45, no Estádio do Dragão. Pode acompanhá-lo, ao minuto, pelo Maisfutebol.