Em antecipação aos festejos do título de campeão nacional de futebol, aguardados para este sábado, o Metro de Lisboa anunciou que quatro estações - Parque, Marquês de Pombal, Avenida e Picoas - vão fechar ao público a partir das 17:30. Em causa está o «elevado número de adeptos de futebol esperados na zona da Praça Marquês de Pombal».

A empresa de transporte referiu que as alterações na operação do metropolitano são tomadas de acordo com o plano de segurança definido pelas autoridades competentes. Foi também explicado que a elevada procura de transportes públicos poderá levar a alterações na frequência dos comboios e consequentemente a um «possível aumento dos tempos de espera em toda a rede».

«A operação será monitorizada em permanência, ajustando-se a oferta em função da procura verificada, dentro das capacidades técnicas e operacionais disponíveis», garantiu a empresa.

O Metropolitano de Lisboa adianta ainda que o serviço «poderá estar sujeito a outras alterações operacionais», no caso de se verem verificadas novas necessidades determinadas pela PSP em função da evolução da situação.

Sporting e Benfica entram na 34.ª e última jornada da Liga com os mesmos 79 pontos, com os leões a terem vantagem no confronto direto. O Sporting recebe o Vitória e o Benfica visita o Sp. Braga, com ambos os jogos agendados para as 18 horas deste sábado. Pode acompanhá-los, ao minuto, pelo Maisfutebol.