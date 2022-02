Este domingo é dia de mais quatro jogos na 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com o líder FC Porto e o vice-líder e atual campeão nacional Sporting a entrarem em campo num dia em que podem alargar a vantagem para o Benfica e também evidenciar mais aspetos na luta pelo título.

Há, contudo, mais para ver na I Liga, do Funchal até Tondela, num dia de decisões, desde a II Liga até à Liga 3.

PORTUGAL – I LIGA

Marítimo-Famalicão (15h30)

Sporting-Estoril (18h00)

Moreirense-FC Porto (20h00)

Tondela-Sp. Braga (20h45)

PORTUGAL – II LIGA

Penafiel-Sp. Covilhã (11h00)

Feirense-Rio Ave (14h00)

FC Porto B-Desp. Chaves (15h30)

Trofense-Mafra (19h30)

PORTUGAL – LIGA 3

Lusitânia de Lourosa-Pevidém (11h00)

Anadia-Sp. Braga B (15h00)

V. Setúbal-Oriental Dragon (15h00)

V. Guimarães B-Canelas 2010 (15h00)

Há ainda jogos no Campeonato de Portugal, cumprindo-se a 21.ª e penúltima jornada, que promete mais decisões na disputa pelos lugares de acesso à fase de subida à Liga 3.

Lá fora, também há muito para ver, não só nas principais ligas europeias (jogos abaixo), mas também noutros campeonatos periféricos e que têm vários portugueses em ação.

ALEMANHA

Bayern-Fürth (14h30)

Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach (16h30)

Hertha Berlim-Leipzig (18h30)

ESPANHA

Espanhol-Sevilha (13h00)

Valência-Barcelona (15h15)

Betis-Maiorca (17h30)

Athletic Bilbao-Real Sociedad (20h00)

FRANÇA

Nice-Angers (12h00)

Lorient-Montpellier (14h00)

Reims-Brest (14h00)

Rennes-Troyes (14h00)

St. Étienne-Estrasburgo (14h00)

Bordéus-Mónaco (16h05)

Marselha-Clermont (19h45)

INGLATERRA

Leeds United-Manchester United (14h00)

Wolverhampton-Leicester (16h30)

ITÁLIA

Fiorentina-Atalanta (11h30)

Veneza-Génova (14h00)

Inter de Milão-Sassuolo (17h00)

Udinese-Lazio (19h45)

Modalidades com decisões na Volta ao Algarve

Este domingo, o ciclista belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinil) pode conquistar pela segunda vez a Volta ao Algarve, tendo uma liderança superior a um minuto para defender na quinta e última etapa, que termina no alto do Malhão. Evenepoel, que no sábado destronou o francês David Gaudu (Groupama-FDJ) graças ao triunfo no contrarrelógio da quarta etapa, parte para os 173 quilómetros entre Lagoa e o alto do Malhão, uma contagem de montanha de segunda categoria no ponto mais alto de Loulé, com 01.06 minutos de vantagem sobre o britânico Ethan Hayter (INEOS) e 01.25 sobre o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates), respetivamente segundo e terceiro da geral. Entre os 153 ciclistas ainda em prova, só o algarvio Amaro Antunes (W52-FC Porto) pode repetir triunfo no alto do Malhão, onde ergueu os braços em 2017.