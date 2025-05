Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, espera «acabar a temporada em beleza», com um triunfo diante do Casa Pia, para assim poder superar o segundo melhor registo pontual do clube numa edição da Liga.

O recorde de pontos, bem como a melhor classificação do emblema minhoto no principal escalão do futebol nacional, foi fixado na época 2019/2020, quando os famalicenses terminaram o campeonato na sexta posição, com 54 pontos. Nesta altura, somam 44, tantos quantos os que conseguiram em 2022/2023, o seu segundo melhor registo na prova.

Ainda assim, «mais importante do que os recordes e os dados estatísticos é cultivar a mentalidade vencedora necessária para que no próximo ano o Famalicão possa continuar a usufruir do que está a ser feito», salienta Hugo Oliveira, que confirmou a saída do defesa Enea Mihaj, no final da época, e a titularidade do guarda-redes Iván Zlobin, que chegou a ser internado depois de ter sofrido uma lesão grave num rim, em dezembro do ano passado, durante um jogo frente ao Sp. Braga.

«Foi uma satisfação muito grande sentir que um dos capitães do clube recuperou de algo que podia ter sido muito grave. Antes do futebol está o homem e a vida. O Zlobin foi muito importante e merece ser feliz», referiu Hugo Oliveira.

«Sabemos que, se vencermos, obteremos uma classificação melhor e, se pontuarmos, vamos registar a segunda melhor marca do clube», concluiu o treinador do Famalicão, que em caso de vitória, no sábado (19:00), ultrapassa o Casa Pia na sétima posição da Liga.

