O Casa Pia procura a primeira vitória na edição 2025/26 da Liga, depois da derrota, na primeira jornada, frente ao Sporting (2-0). Agora, com os olhos postos na deslocação à Vila das Aves, o treinador dos Gansos, João Pereira, garante que o plantel de que dispõe dá-lhe muitas garantias.

«Estou muito satisfeito com o plantel. A equipa técnica e a Direção mantêm-se, de ambas as partes existe conhecimento e comunicação. Não precisamos de estar desesperados por novos reforços, a base do ano passado é muito forte e dá-nos muita segurança», referiu o técnico, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

João Pereira abordou ainda as chegadas dos mais recentes reforços [Sebastián Pérez, David Sousa, Tiago Morais e Kevin Prieto], que já poderão ser opções para a segunda jornada, diante do AVS. Estas adições, analisa o técnico, trazem mais qualidade e mais competitividade à equipa.

«Basta um jogador achar que pode relaxar um bocadinho durante um jogo, que tem logo um colega com um nível competitivo altíssimo "à perna" para entrar no seu lugar. Não há espaço para respirar para ninguém. Se queremos ser melhores e sermos mais falados, temos de perceber que há milhares de pessoas que querem estar no nosso lugar. O nível competitivo interno está cada vez mais alto e é nisso que [os jogadores] têm de pensar», atirou.

Apesar do desaire diante do Sporting, num jogo em que, segundo João Pereira, os Leões apresentaram o melhor futebol da «era Rui Borges», a confiança no plano de jogo não foi abalada.

«Conseguimos preparar este encontro [diante do AVS] da forma que queríamos e transmitir o que queríamos à equipa. Todos confiam no que pretendemos fazer e no plano de jogo e estratégia. Amanhã [na sexta-feira] teremos a oportunidade de os aplicar», frisou.

Kelian Nsona saiu lesionado do jogo com o Sporting e está em dúvida para a partida. Nomes como Ricardo Batista e Clau Mendes são ausências certas devido a lesão.

João Pereira assumiu, ainda, que são esperadas algumas saídas do plantel. «Temos um número específico com o qual gostamos de trabalhar. Não faz sentido termos seis médios, 10 extremos e 20 avançados. Todos querem jogar, ter espaço e é uma tarefa árdua nesse sentido. Queremos todos ligados e motivados. Com tempo, o plantel será encurtado, mas todos têm de ter máxima ambição», concluiu o treinador, que parte para a segunda época no comando da formação lisboeta.

O Casa Pia visita o AVS, esta sexta-feira, com o apito inicial marcado para as 15:30, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves, numa partida a contar para a segunda jornada da Liga.