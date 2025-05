Vangelis Pavlidis, autor do golo do Benfica no empate em Braga (1-1), em declarações à Sport TV:

(jogo) «Foi muito difícil. Tivemos duas boas oportunidades na primeira parte, ainda com 0-0. Não sei se foi penálti ou não, mas é difícil quando tentas, não consegues marcar e ainda sofres. Na segunda parte, demos tudo. Marcámos um golo, mas não foi suficiente. Temos de nos levantar e lutar pelo nosso símbolo, pela equipa e pelos adeptos».

(impacto do resultado Sporting) «Sabíamos que seria difícil sermos campeões, depois do resultado da última semana. Tentámos focar-nos em nós, demos tudo. Estamos tristes pelos adeptos, porque sabemos o quanto eles amam o clube e nos apoiam. Demos o nosso melhor e vamos fazê-lo até ao fim».

(Taça de Portugal ganha maior relevância?) «Todos os títulos são importantes para o Benfica. Não importa se é a Taça, a Liga ou a Liga dos Campeões. Tudo é importante. Temos de ganhar sempre. É outro jogo que temos de vencer. Vamos tentar fazê-lo».

(acaba a Liga com dois pontos de atraso para o líder) «Jogámos três vezes contra o Sporting este ano e não consigo dizer que tenhamos sido inferiores a eles, que nos tenham “matado”. Foram jogos muito equilibrados. As duas equipas são muito boas, a diferença é muito pequena».

(29 golos esta época) «Para mim, o importante é a equipa vencer. Não estou à procura de bons números pessoais. É importante para um avançado conseguir marcar, mas o mais importante é ajudar a equipa. Vou dar sempre o meu melhor por ela».