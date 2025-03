Em Vila do Conde, o Benfica está proibido de escorregar para repor a margem pontual para o líder, Sporting, que no sábado venceu o Famalicão (3-1), mas também para os perseguidores FC Porto e Sp. Braga, que derrotaram o AVS (2-0) e o Farense (0-1), respetivamente.

Nas águias, que veem regressar Álvaro Carreras após ter cumprido castigo em Barcelona, para a Liga dos Campeões, persiste a curiosidade sobre quem vai ocupar a baliza, pelas recentes boas exibições de Samuel Soares e Anatoliy Trubin, e também se, fisicamente, Tomás Araújo está pronto para ir a jogo.

No Rio Ave, Petit deve apostar no onze habitual, sendo certo que não poderá contar com Martim Neto, emprestado aos vila-condenses pelo Benfica. Veja os onzes prováveis na GALERIA acima.

As duas equipas defrontam-se a partir das 18:00 deste domingo, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde. Pode acompanhar a partida, ao minuto, pelo Maisfutebol.