Matheus Dias, jogador do Nacional, na flash interview da Sport TV que se seguiu à derrota no Estádio do Dragão, por 1-0, em jogo da quinta jornada da Liga:

Análise ao encontro

«Acredito que deixámos uma grande imagem do que é o Nacional. Lutámos até ao fim contra uma ótima equipa como é a do FC Porto. Sabíamos que era um jogo muito difícil, tentámos fazer o nosso máximo, mas, infelizmente, sofremos um golo de penálti. Temos de seguir lutando. Acredito que vamos fazer uma grande época».

Boa exibição defensivamente

«Defendemos bem. Sofremos bastante no final da partida, mas no decorrer dela fizemos um grande jogo. Exaltar a nossa defensiva, que foi muito importante no jogo de hoje».

Jogos com os «grandes»

«É uma grande oportunidade de aparecer contra estas equipas "grandes". Tentámos fazer o nosso máximo, é sempre difícil, mas lutámos até ao fim».