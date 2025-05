Paulo Oliveira, jogador do Sp. Braga, na flash interview da Sport TV que se seguiu ao empate com o Benfica (1-1):

(jogo) «Na primeira parte, estivemos sempre mais próximos do 2-0 do que propriamente eles do 1-1. O Trubin foi conseguindo manter o Benfica em jogo. Fizemos uma primeira parte muito boa, de grande competência. Na segunda, na altura em que estávamos mais seguros e confortáveis com a bola, acabámos por sofrer. Depois, ficámos com menos um, o que dificultou a nossa tarefa».

(apoio dos adeptos) «No final, é sempre muito bom receber o apoio dos adeptos. A partir dos 70 minutos, quando estávamos a ficar exaustos e com menos um jogador, e o Benfica naturalmente a carregar, sentimos muito o calor e a vibração deles. É o mote que tem de ficar para a próxima época».

(balanço da época) «Entrámos em falso. Em casa, na primeira volta, tivemos um registo que para os objetivos que temos e pela grandeza do clube ficou aquém do que queríamos. Fizemos uma segunda volta muito boa, mas quebrámos nos últimos três jogos, o que não nos permitiu lutar até ao fim pelo terceiro lugar, que queríamos».

(futuro) «Estou aqui de coração, sei que o João (Moutinho) também. O futuro, vamos ver».