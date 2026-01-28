O Estádio Municipal de Rio Maior sofreu danos com o mau tempo, mas a intenção é manter aí o jogo entre o Casa Pia e o FC Porto, da 20.ª jornada da Liga, agendado para segunda-feira, garantiu fonte da empresa que gere o complexo à Agência Lusa.

Miguel Pacheco, administrador da Desmor, empresa municipal que gere o complexo desportivo da cidade, disse que o mau tempo provocou estragos em todo o complexo.

«Estamos com quedas de árvores sobre as vedações do complexo, muitos vidros partidos e coberturas afetadas, nomeadamente no estádio, onde também a iluminação foi afetada, para além de outras estruturas. O pavilhão multiusos tem graves danos», afirmou.

Apesar dos danos, o responsável salientou que estão já a decorrer intervenções para garantir que a partida entre o Casa Pia e o FC Porto, da 20.ª jornada da Liga, se dispute ali, pois é no Estádio Municipal de Rio Maior que os lisboetas disputam os seus jogos em casa.

Segundo Miguel Pacheco, as atividades foram suspensas esta quarta-feira por razões de segurança, apesar de se ter realizado no pavilhão um jogo particular da Seleção portuguesa de futsal de sub-17 com a França, mas a ideia é reavaliar a situação na quinta-feira.

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rasto de destruição, causou cinco mortos e vários desalojados.

Os distritos mais afetados foram os de Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.