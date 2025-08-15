Pedro Pacheco, defesa de 28 anos, regressou aos relvados, em jogos oficiais, na passada quinta-feira, após ter estado afastado da competição durante 452 dias, devido a lesão.

«Estou muito feliz por regressar, senti-me muito bem em campo. Queria deixar um agradecimento ao clube e a todas as pessoas que me acompanharam neste processo de recuperação», afirmou.

Após cerca de um ano de recuperação, Pedro Pacheco jogou, na passada quinta-feira, 64 minutos frente ao Larne, num jogo a contar para a terceira pré-eliminatória de acesso à Liga Conferência.

O internacional jovem por Portugal esteve a contas com uma lesão no ligamento do joelho direito, contraída na pré-temporada de 2023/2024.

Pedro Pacheco já representou os suíços do Basileia,do Rapperswil-Jona e do YF Juventus. Em Portugal, atuou no Amarante e no Mafra, antes de se ter mudado para o Santa Clara.