Santa Clara: mais de 400 dias depois, Pedro Pacheco voltou a jogar
Internacional jovem português estava lesionado desde a pré-temporada de 2023/2024
Pedro Pacheco, defesa de 28 anos, regressou aos relvados, em jogos oficiais, na passada quinta-feira, após ter estado afastado da competição durante 452 dias, devido a lesão.
«Estou muito feliz por regressar, senti-me muito bem em campo. Queria deixar um agradecimento ao clube e a todas as pessoas que me acompanharam neste processo de recuperação», afirmou.
452 dias depois…que bom é ver-te de novo em campo, Pedro! ❤🤍#UECL #NaEuropaPelosAçores #PaixãoPelosAçores pic.twitter.com/yIsToxA1ZG— 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐂𝐥𝐚𝐫𝐚 🔴⚪️ (@CD_SantaClara) August 15, 2025
Após cerca de um ano de recuperação, Pedro Pacheco jogou, na passada quinta-feira, 64 minutos frente ao Larne, num jogo a contar para a terceira pré-eliminatória de acesso à Liga Conferência.
O internacional jovem por Portugal esteve a contas com uma lesão no ligamento do joelho direito, contraída na pré-temporada de 2023/2024.
Pedro Pacheco já representou os suíços do Basileia,do Rapperswil-Jona e do YF Juventus. Em Portugal, atuou no Amarante e no Mafra, antes de se ter mudado para o Santa Clara.