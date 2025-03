César Peixoto, que se estreia em jogos oficiais como treinador do Gil Vicente, esta sexta-feira, abordou o regresso ao clube onde jogou entre 2011 e 2015, quando terminou a carreira de jogador.

«Regresso a uma casa que bem conheço, onde passei bons momentos e onde terminei a minha carreira. A adaptação foi mais fácil. É um clube que fiquei a simpatizar pelo tempo que aqui passei. Estou feliz pela oportunidade de ser treinador do Gil Vicente e por ter um plantel com muita qualidade e capacidade para fazer melhor», revelou.

O treinador, de 43 anos, chega a Barcelos num momento delicado, com a equipa a somar seis derrotas consecutivas, a última frente ao Sporting, estando perto dos lugares de despromoção (é 15.º classificado), algo que o técnico não acredita que vai acontecer.

De recordar que os galos têm um jogo em atraso, referente à 24.ª jornada, com o Benfica, que foi adiado para dia 28 de março.

«Será um final de época complicado. Está tudo muito renhido na tabela classificativa, mas acredito no potencial do nosso trabalho e na qualidade dos jogadores para garantirmos o objetivo de manter o Gil Vicente na Liga».

«Não senti a equipa em depressão. Senti um grupo ávido de assimilar as novas ideias e a trabalhar com afinco. Não vai estar tudo como quero, mas fomos bem recebidos e estamos a trabalhar para sermos mais competitivos», acrescentou César Peixoto.

Sobre o duelo com o Estrela da Amadora, o novo treinador do Gil Vicente disse querer «regressar aos triunfos» frente a um adversário direto na luta também pela permanência.

«É um jogo importante, mas não é decisivo. Sendo um adversário direto, é normal que haja uma carga emocional maior, mas a meta não é neste jogo, é no final do campeonato. Temos de fazer crescer a equipa», destacou.

«Vamos apresentar uma equipa que vai querer ser competitiva, num jogo difícil e num campo tradicionalmente complicado, mas vamos estar preparados. É um adversário que não perde há algum tempo. Antecipo um típico jogo em que apenas a qualidade não vai chegar para vencer. Será um jogo de duelos, de segundas bolas e de muita luta», antecipou.

Sobre possíveis mudanças na equipa, César Peixoto admitiu que vai mexer, mas não de forma radical. «Se estou cá é porque as coisas não estavam a correr bem. Alguma coisa vai mudar, certamente, mas nem tudo estava mal. O importante é colocar os jogadores o mais confortáveis possível para se exprimirem da melhor maneira e ajudarem o coletivo», explicou.

O Gil Vicente ocupa a 15.ª posição na Liga, com os mesmos 22 pontos do Estrela da Amadora, 16.º classificado, adversário desta sexta-feira, às 20:15, no Estádio José Gomes. Pode acompanhar o jogo, ao minuto, pelo Maisfutebol.