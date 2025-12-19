A sobrecarga de jogos tem sido, por norma, tema exclusivo das equipas que esticam, pelo menos até janeiro, a participação nas competições europeias. No entanto, o calendário do Santa Clara, que no verão ainda disputou as eliminatórias da Liga Conferência, vive um período crítico, que levou o Sindicato dos Jogadores a solidarizar-se com o plantel dos açorianos.

Depois de ter tido apenas 72 horas de descanso os jogos do Santa Clara frente ao Sp. Braga (Liga) e o Sporting (Taça de Portugal), com viagens entre os Açores e o continente pelo meio, o Santa Clara, que fez horas extras frente aos leões, volta a dispor de praticamente o mesmo período de descanso antes de receber o Arouca, no domingo (20h30), para a 15.ª jornada do campeonato.

Manifestando «total compreensão e solidariedade com a revolta do plantel do Santa Clara, relacionada com a falta de descanso e preparação adequada do próximo jogo», o organismo liderado por Joaquim Evangelista lembra que «o problema da sobrecarga competitiva e da má gestão dos calendários está na agenda do Sindicato dos Jogadores e da FIFPRO», alertando para a existência de «estudos anuais que indicam a necessidade de medidas que protejam a saúde, física e mental, e o bem-estar dos atletas».

O @sjpf_pt manifesta total compreensão e solidariedade com a revolta do plantel do @cdsantaclara , relacionada com a falta de descanso e preparação adequada do próximo jogo frente ao Arouca: https://t.co/GoXULM0Cif#SantaClara pic.twitter.com/bGo6nLPkn4 — Sindicato dos Jogadores (@sjpf_pt) December 19, 2025

«Esperamos que haja a capacidade da Liga e dos clubes envolvidos - Santa Clara e Arouca - para se encontrar uma solução para este problema, mas também que haja uma reflexão séria em Portugal sobre a organização dos calendários e medidas que protejam os jogadores», acrescenta o Sindicato dos Jogadores, numa nota publicada no seu site, na qual salienta: «Todos estes problemas põem em causa os profissionais e a integridade da competição.»

Desafiando «os clubes lesados a aderirem a esta luta, de uma forma regular e concertada para uma efetiva mudança, e não apenas a reagir quando surge um problema», a instituição reforça que «a saúde dos jogadores estará sempre em primeiro lugar e acima de qualquer valor».