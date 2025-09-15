Sp. Braga: bilhetes para o jogo em Guimarães «voam» em poucos minutos
Arsenalistas vão contar com muito apoio nas bancadas do Estádio D. Afonso Henriques
Os bilhetes para o jogo em Guimarães, que foram colocados à venda, esta segunda-feira, nas bilheteiras do Sp. Braga, “voaram” em cerca de 20 minutos, restando alguns ingressos para a Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos (ZCEAP) que estão disponíveis, apenas, para compra online.
No total, o Sp. Braga teve direito a cerca de 1.600 bilhetes para o Dérbi do Minho, que está agendado para o próximo sábado, dia 20 de outubro (20h30), no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.
As duas equipas vão entrar em campo separadas por apenas um ponto, com os arsenalistas a somarem oito e os vimaranenses sete, ao cabo de cinco jornadas disputadas na Liga.
No último fim de semana, o Vitória triunfou na Amadora (2-0), enquanto o Sp. Braga foi surpreendido, em casa, pelo Gil Vicente (1-0).