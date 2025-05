Sublinhando que «o Sp. Braga em sua casa é um osso duro de roer», Carlos Carvalhal, treinador dos arsenalistas, garante uma equipa a «tentar chegar à vitória» frente a um «Benfica forte», que entra na derradeira jornada Liga ainda a sonhar com o título de campeão. Por sua vez, os bracarenses alimentam ainda uma remota esperança em poder roubar o terceiro lugar ao FC Porto.

«Espero um Benfica forte, que perdeu pouquíssimos jogos durante a época. Não perde há 11 jogos, bateu-se com Mónaco e Barcelona [na Liga dos Campeões], por exemplo», lembrou Carvalhal, notando que a ambição de vencer da sua equipa é «proporcional à dificuldade» que espera encontrar frente ao Benfica. «Era merecido esta equipa terminar com uma vitória», acrescentou.

Apesar de, matematicamente, o Sp. Braga ainda poder ultrapassar o FC Porto no terceiro lugar – teria de vencer o Benfica, esperar por uma derrota dos dragões na receção ao Nacional e ainda recuperar de uma desvantagem de sete golos no confronto direto com os portistas -, Carlos Carvalhal dá essa luta como perdida.

Ainda assim, o técnico salienta: «Representar o Sp. Braga tem de ser um estímulo permanente: em todos os jogos, mesmo os particulares, há a obrigação de fazer o melhor e sempre com a intenção de ganhar. Amanhã [sábado] não vai fugir à regra».

Sobre as ambições do presidente, António Salvador, em lutar pelo título de campeão nos próximos quatro anos, Carvalhal dá a sua visão sobre como esse poderá vir a ser um objetivo realista para o clube.

«Há uma sustentabilidade financeira do Sp. Braga e, modéstia à parte, a nossa equipa técnica teve uma participação nas mais-valias da venda de jogadores que permitiram isso. O trabalho com os jovens da nossa academia tem de ser complementado. O presidente está a pensar com certeza nos direitos televisivos, para que haja mais equidade e os orçamentos sejam mais equilibrados, e nos próximos quatro anos julgo que isso vai acontecer. Com esse trabalho estrutural, juntamente com um bom trabalho de recrutamento de jogadores experientes, sem dúvida nenhuma que o Sp. Baga pode ser um clube que pode lutar pelo título», explicou.

Sp. Braga, quarto classificado, com 65 pontos, e Benfica, segundo, com 79, defrontam-se a partir das 18:00 de sábado, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.

