Ainda num «processo de reabilitação» à lesão sofrida, no tornozelo direito, num jogo frente ao Alverca, Iván Fresneda seguiu viagem para os Açores com a restante comitiva do Sporting, que no sábado (20h30) defronta o Santa Clara.

O lateral-direito de 21 anos, que esta sexta-feira foi chamado à Seleção sub-21 espanhola, vem evoluindo positivamente do problema físico que o deixou de fora do jogo com a Juventus, para a Liga dos Campeões, o que levou o treinador dos Leões, Rui Borges, a incluí-lo na lista de 19 convocados para o encontro da 11.ª jornada da Liga.

Fora da partida com o Santa Clara estão os lesionados Nuno Santos, Daniel Bragança e Zeno Debast.