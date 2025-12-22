Geovany Quenda já foi operado, em Londres, ao pé direito, iniciando-se agora um período de recuperação que vai afastá-lo dos relvados nos próximos meses.

O avançado do Sporting, recorde-se, sofreu uma fratura do quinto metatarso do pé direito no dérbi com o Benfica, no início de dezembro.

Quenda vai recuperar da lesão em Londres, sob a supervisão do Chelsea, clube que o contratou, no último verão, ao Sporting, por mais de 50 milhões de euros.

O internacional sub-21 português deve voltar aos relvados em março do próximo ano.