Há 21 min
Sporting: Geovany Quenda operado ao pé direito em Londres
Recuperação do internacional sub-21 português decorrerá na capital inglesa, supervisionada pelo Chelsea
Geovany Quenda já foi operado, em Londres, ao pé direito, iniciando-se agora um período de recuperação que vai afastá-lo dos relvados nos próximos meses.
O avançado do Sporting, recorde-se, sofreu uma fratura do quinto metatarso do pé direito no dérbi com o Benfica, no início de dezembro.
Quenda vai recuperar da lesão em Londres, sob a supervisão do Chelsea, clube que o contratou, no último verão, ao Sporting, por mais de 50 milhões de euros.
O internacional sub-21 português deve voltar aos relvados em março do próximo ano.
