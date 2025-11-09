O intenso jogo do Sporting nos Açores, no passado sábado, com o Santa Clara, deixou mazelas em Fotis Ioannidis, que surgiu no aeroporto de Ponta Delgada, depois do encontro, apoiado em muletas.

O avançado está mesmo em dúvida para os jogos da Seleção grega frente à Escócia (15 de novembro) e a Bielorrússia (18 de novembro), de qualificação para o Mundial 2026.

Até ao momento, o Sporting não detalhou qual o problema físico que Ioannidis sofreu nos Açores.

De recordar que também Pedro Gonçalves se lesionou durante o jogo com o Santa Clara. O internacional português deixou o relvado aos 57 minutos, com queixas musculares.