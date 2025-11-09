Liga
Há 13 min
Sporting: Ioannidis sai lesionado e é duvida para a seleção
Avançado regressou a Lisboa apoiado em muletas
RAS
Avançado regressou a Lisboa apoiado em muletas
RAS
O intenso jogo do Sporting nos Açores, no passado sábado, com o Santa Clara, deixou mazelas em Fotis Ioannidis, que surgiu no aeroporto de Ponta Delgada, depois do encontro, apoiado em muletas.
O avançado está mesmo em dúvida para os jogos da Seleção grega frente à Escócia (15 de novembro) e a Bielorrússia (18 de novembro), de qualificação para o Mundial 2026.
Até ao momento, o Sporting não detalhou qual o problema físico que Ioannidis sofreu nos Açores.
De recordar que também Pedro Gonçalves se lesionou durante o jogo com o Santa Clara. O internacional português deixou o relvado aos 57 minutos, com queixas musculares.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS