Com o plano de modernização do Estádio José Alvalade como fonte de interesse, André Bernardo, Chief Strategy and Operations Officer do Sporting, palestrou na Business of Football Summit, evento organizado pelo Financial Times dedicado à indústria do futebol, que decorreu, esta semana, em Londres.

Ao lado do presidente do Maiorca, Andy Kohlberg, de Manuel Gutiérrez, vice-presidente da agência European Sports Finance Morningstar DBRS, e Sam O’Gorman, associate partner da consultora McKinsey, o dirigente leonino abordou a importância de levar a cabo um investimento planeado em infraestruturas, para que possam gerar receitas de forma constante e não apenas nos dias de jogo, no painel subordinado ao tema “Estádios como classe de ativos - investir no boom da construção é uma forma mais segura de entrar no futebol?”.

No caso de Alvalade, o encerramento do fosso e a substituição das cadeiras no estádio foram o primeiro passo de um plano que deverá ficar concluído na época 2028/2029 e implicar um investimento global de 200 milhões de euros.

«Projetamos multiplicar por dez o número de visitantes do museu e do estádio. Isso gera receitas adicionais que serão reinvestidas no clube, melhorando diretamente a experiência dos adeptos», partilhou André Bernardo.

«Ao readquirirmos e integrarmos o centro comercial (Alvaláxia) na proposta de valor do estádio, estimamos multiplicar por cinco as receitas nos próximos dez anos. Trata-se, novamente, de captar uma franja de interesse que não estava a ser servida», acrescentou o dirigente, sublinhando as melhorias registadas em áreas como os «acessos, torniquetes, cartões digitais com tecnologia NFC, cadeiras, iluminação e zonas de hospitalidade».

«Num contexto em que algumas linhas de receita, como os direitos televisivos, tendem a estabilizar, esta transformação torna-se essencial, sobretudo num mercado como o português», defende André Bernardo, que fala mesmo num «círculo virtuoso», em que «melhores condições fora de campo conduzem a melhores resultados dentro de campo, e esses resultados reforçam novamente a sustentabilidade do clube».

O Sporting marcou presença na Business of Football Summit pelo terceiro ano consecutivo. Foi o único clube português num evento em que estiveram representados emblemas importantes no panorama europeu como o Chelsea, a Juventus ou o campeão europeu PSG, entre outros.