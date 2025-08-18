O FC Porto adiantou-se cedo no marcador em Barcelos, por intermédio de Victor Froholdt, ao minuto 20.

O médio dinamarquês saltou mais alto do que toda a concorrência, na sequência de um pontapé de canto batido por Gabri Veiga, e bateu Andrew.

Veja o golo:

