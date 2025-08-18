Liga
VÍDEO: Froholdt marca primeiro golo oficial pelo FC Porto em Barcelos
«Dragões» adiantam-se no marcador na sequência de um pontapé de canto
O FC Porto adiantou-se cedo no marcador em Barcelos, por intermédio de Victor Froholdt, ao minuto 20.
O médio dinamarquês saltou mais alto do que toda a concorrência, na sequência de um pontapé de canto batido por Gabri Veiga, e bateu Andrew.
Veja o golo:
Froholdt estreia-se a marcar na Liga Portugal Betclic 👏#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #LigaPortugalBetclic #gilvicente #fcporto #betanolp pic.twitter.com/HhzhmGJGiY— sport tv (@sporttvportugal) August 18, 2025
