Apesar dos sustos que sofreu no arranque da partida, o Sp. Braga construiu um triunfo sólido frente ao recém-promovido Tondela, por 3-0, na abertura da Liga.

Vítor Carvalho e Pau Víctor, na primeira parte, e Ricardo Horta, de penálti perto do fim, construíram o resultado.

Na quinta-feira (19h30), os arsenalistas jogam o futuro na Liga Europa frente ao Cluj. Na primeira mão, os minhotos venceram por 2-1.

Já o Tondela volta à ação no próximo sábado (15h30), quando receber o Famalicão para a segunda ronda do campeonato.

