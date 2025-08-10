Liga
Há 2h e 12min
VÍDEO: o resumo do triunfo do Sp. Braga frente ao Tondela
Arsenalistas entram a ganhar na Liga com um resultado folgado
RAS
Apesar dos sustos que sofreu no arranque da partida, o Sp. Braga construiu um triunfo sólido frente ao recém-promovido Tondela, por 3-0, na abertura da Liga.
Vítor Carvalho e Pau Víctor, na primeira parte, e Ricardo Horta, de penálti perto do fim, construíram o resultado.
Na quinta-feira (19h30), os arsenalistas jogam o futuro na Liga Europa frente ao Cluj. Na primeira mão, os minhotos venceram por 2-1.
Já o Tondela volta à ação no próximo sábado (15h30), quando receber o Famalicão para a segunda ronda do campeonato.
